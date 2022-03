視聴率や注目度の低下に苦しむアカデミー賞が復活する日は来るのか？

LAMagは2025年にアカデミー賞のノミネート作品が発表される際、人々が「この作品はどうやって多様性基準をクリアしたのだろう?」「あのノミネート作品で『ゲイ』だと認定された俳優は誰?」といった「Guess Which Star is Gay(どのスターがゲイだろうゲーム)」を行うかもしれないと述べた上で、こういうグロテスクなゲームを行う観客すら残っていない可能性もあると指摘。ある有名プロデューサーは、LAMagの「(アカデミー賞の人気は)回復するでしょうか?」という質問に対し、ため息をついて「そうは思いません。アカデミー賞は死んだと思います」と答えたとのことです。

2022年03月29日 23時00分00秒 in 映画, Posted by log1h_ik

