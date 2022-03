2022年03月10日 10時55分 ハードウェア

1万7800円のApple「Thunderbolt 4ケーブル(3m)」が「高すぎる」と話題に



2022年3月9日に配信されたAppleの新製品発表イベントで、27インチ・5K Retinaディスプレイを搭載したモニター「Studio Display」が発表されました。Studio DisplayにはThunderbolt 4ポートがあり、同時に発表されたMac StudioやMacBookなどをThunderbolt 4対応ケーブルで接続できます。AppleはStudio Displayに合わせて「Thunderbolt 4 Proケーブル」の取扱いをApple Storeで開始していますが、このThunderbolt 4 Proケーブルが高すぎると話題になっています。



Apple’s 3-meter Thunderbolt 4 cable is a steal at $159 - The Verge

https://www.theverge.com/2022/3/9/22968576/apple-3m-thunderbolt-4-cable



Appleが販売する「Thunderbolt 4 Proケーブル」が以下。アメリカでは長さ3mのケーブルが159ドル(約1万8000円)で、日本だと税込1万7800円です。また、長さ1.8mのケーブルは税込1万4800円です。なお、Studio Displayには長さ1mのThunderbolt 4対応ケーブルが同梱されているので、1.8mあるいは3mのケーブルを必ずしも買う必要はありません。



Thunderbolt 4 Proケーブル(3m) - Apple(日本)

https://www.apple.com/jp/shop/product/MWP02ZA/A/thunderbolt-4-proケーブル3m





商品概要には「絡まずに巻くことができる、3メートルのブラック編組ケーブルです。Thunderbolt 3、Thunderbolt 4、USB 4による最大40Gb/sのデータ転送、USB 3.1 Gen 2による最大10Gb/sのデータ転送、DisplayPortビデオ出力(HBR3)、最大100Wの充電に対応します。このケーブルを使うと、Thunderbolt 3またはThunderbolt 4ポートを持つMacを、Studio Display、Pro Display XDR、ドック、ハードドライブなどのUSB-C ThunderboltおよびUSB対応のディスプレイやデバイスに接続できます」 とあります。



Thunderbolt 4に対応したケーブルは他メーカーも販売しています。例えば、コンピューター周辺機器メーカーであるBelkinも「最大40Gbpsのデータ転送と最大100Wの充電」に対応したThunderbolt 4ケーブルをリリースしています。Belkinのケーブルは、2mのものが記事作成時点でAmazonだと税込7580円で購入可能です。



Amazon | Belkin USB-Cケーブル Thunderbolt 4/USB4 100W 40Gbps高速データ転送 8K対応 M1 MacBook/iPad Pro/iMac/EVO Windows対応 インテル認証 USB-IF認証 2m ブラック INZ002bt2MBK | Belkin | 家電&カメラ





CalDigit製のThunderbolt 4対応ケーブルは、2mで税込9680円。



Amazon | [Intel認証] CalDigit Thunderbolt 4/USB 4ケーブル (2.0m) - Active 40Gb/s, 100W, 20V, 5A[TB4-A20B-540] | CalDigit | USBケーブル 通販





Cable Matters製は2メートルで税込5999円。



Amazon.co.jp: 【Intel Thunderbolt 認証取得】 Cable Matters Thunderbolt 4 ケーブル Active サンダーボルト 4ケーブル 2m 40Gbps 100W充電 8Kビデオ USB4/Thunderbolt 3/USB-Cに対応 : パソコン・周辺機器





主要な周辺機器メーカーのほとんどが長さ3m以上のThunderbolt 4対応ケーブルを販売していないので、3m以上のケーブルを購入したい場合はApple製のみが選択肢に残ります。しかし、長さ1.8mで価格を比較しても、他メーカーは2mでどれも1万円を超えない中、Appleは1万4800円とかなり高価。IT系ニュースサイトのThe Vergeは「Thunderbolt 4の規格は登場してまだ2年も経っていないので、長さ3mのケーブルをApple以外のメーカーが販売するのも時間の問題でしょう。しかし今すぐ手に入れたいのであれば、Appleに『税金』を納めなければならないでしょう」と述べています。



なお、Studio Displayが発表されてこっそりとThunderbolt 4対応ケーブルがApple Storeで取り扱われたのと同時に、27インチiMacの販売もこっそり終了したことも報じられています。



Apple’s Studio Display actually comes with a stand - The Verge

https://www.theverge.com/2022/3/8/22967455/apple-march-event-mac-studio-display-stand-price