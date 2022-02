リスト作成に特化したMicrosoft純正ウェブアプリ「Microsoft Lists」の使い方を確かめてみた

・関連記事

無料で簡単な計算をサクッとこなす表計算アプリ「Tinysheet」を使ってみた - GIGAZINE



表の画像からテーブルを自動で作成してくれる「Extract Table」 - GIGAZINE



無料でTwitterに投稿できる表やグラフを作成可能な「Tweetable Charts」 - GIGAZINE



簡単操作でトーナメント表が作れる「THE TOURNAMENT」 - GIGAZINE



2022年02月06日 20時30分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.