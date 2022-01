北朝鮮のインターネットがDDoS攻撃でダウン

DDOS attack cuts off North Korea’s internet after fifth missile test | NK PRO https://www.nknews.org/pro/ddos-attack-cuts-off-north-koreas-internet-after-fifth-missile-test/ さまざまな北朝鮮のサーバーを監視しているセキュリティ専門家の Junade Ali 氏によると、2022年1月25日に北朝鮮が飛翔体を発射したあと、北朝鮮との間のすべてのトラフィックが遮断されたとのこと。およそ6時間後にメールサーバーに再接続できたものの、北朝鮮の外務省や、公式ポータルサイトのNaenaraといったウェブサイトは、しばらくのあいだダウンし続けていました。 北朝鮮についてのニュースを掲載するNK Proも、「北朝鮮のDNSがデータパケットがたどるルートの通信を停止したことにより、北朝鮮のほとんどのウェブサイトにアクセスできない」と報告していました。

2022年01月27日 15時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1p_kr

