1990年代に消滅した宗教団体のウェブサイトがいまだに当時のままホスティングされ続けている

1997年にアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ郊外で集団自殺を行って消滅した「Heaven's Gate」という宗教団体のウェブサイトは、2022年になってもまだホスティングされており、アクセス可能な状態です。このサイトがどうやって維持されているのかについて、カルトについて扱うオンラインマガジンのThe Body Internationalがまとめています。 Left Alive And Unchanged: The Heaven’s Gate Website https://thebodyintl.com/cults/left-alive-and-unchanged-the-heavens-gate-website Heaven's GateはUFOを信仰する宗教団体で、1970年代にマーシャル・アップルホワイトとボニー・ネトルスによって創設されました。Heaven's Gateは「地球がまもなくリサイクルされる」「唯一の生存方法はUFOの迎えに応じて宇宙へと旅立つこと」と述べて信者を集めたとのこと。迎えの日時と場所をネトルスが予言し、一晩中キャンプを行うなどの活動を行ったものの迎えが現れることはなく、1985年にネトルスががんで亡くなってしまいます。 信者の財産を供出させ、外部とのつながりを制限することでHeaven's Gateはメンバーの維持を行っていましたが、ネトルスの死亡後に1組のカップルが離脱。新しい信者の獲得に苦労したアップルホワイトは教義を変更し、メンバーが普通の仕事を得てその稼ぎを寄付できるようにしました。たまたまコンピューターの知識が豊富なメンバーが多かったため、1990年代に入ってプログラミングの価値が高まるとHeaven's Gateはホームページ制作会社「Higher Source」を立ち上げ、多くの収益を手に入れました。その収益は40人のメンバーが生活できる大きな住宅を購入できるほどだったとのこと。

2022年01月20日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1d_ts

