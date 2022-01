Windows 11へのアップデートを阻止してくれる「Windows10 Up Stop」

そして、以下が再起動後です。新しいバージョンやWindows 11に関する通知がなくなっていました。このように、「Windows10 Up Stop」を使うとWindows 10のバージョンを固定して、新しい大型アップデートやWindows 11がインストールされるのを防ぐことが可能です。なお、今回行った操作をWindows 11で実行するとPCが起動しなくなってしまうとのことで、Windows10 Up Stopをリリースした電机本舗は「 Windows 11の方はこの設定は厳禁 」と呼びかけています。

2022年01月06日 21時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1l_ks

