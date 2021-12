Instagramが10代の若者を保護する新機能を多数追加すると発表、「ペアレンタルコントロール」「アクティビティ管理」など

2021年12月7日、Instagramが、10代の若者がより安全にアプリを利用できるようにするための新しい機能を発表しました。ペアレンタルコントロールや未フォロー者へのタグ付け制限など、多数の機能が導入される予定です。 Raising the Standard for Protecting Teens and Supporting Parents Online https://about.instagram.com/blog/announcements/raising-the-standard-for-protecting-teens-and-supporting-parents-online Instagramが発表した機能は以下の通り ◆ペアレンタルコントロール ペアレンタルコントロールの導入によって、親あるいは保護者は子どもがInstagramを表示した時間をチェックし、使用時間に制限をかけることができるようになります。また、10代の若者が別のユーザーを「報告」したとき、親にそのことを通知するオプションを導入し、報告について親と話す機会を与える予定。さらに、保護者向けの教育ハブも開発し、アプリのチュートリアルや専門家からのヒントなど、10代の若者とSNSについて話すことに役立つ情報が提供されるとのことです。

2021年12月08日

