真っ黒な皮にシビ辛ミンチ＆チーズがたっぷり包まれたファミマの「麻辣チーズ肉まん」を食べてみた

・関連記事

鶏白湯スープに柔らか鶏肉がゴロッと入って鶏のうまみがギュッと凝縮されたなか卯「鶏白湯うどん」を食べてみた - GIGAZINE



キムチと魚醤が香る「スーパーカップ 1.5倍 紅の明太キムチ味ラーメン/金の牛だしキムチうどん」試食レビュー - GIGAZINE



ギトギト&テカテカな背脂とピリ辛ブタキムがワシワシ太麺にからむ「スーパーカップ大盛り 背徳感MAX ブタキム油そば」試食レビュー - GIGAZINE



グラコロと「コク旨」粗挽き肉のボロネーゼがベストマッチなマクドナルドの「コク旨アンガスビーフボロネーゼグラコロ」を食べてみた - GIGAZINE



ふんわりジューシーなジビエ鹿肉とキノコの風味が相性抜群な「ジビエ鹿肉バーガー(3種きのこのコンフィと北海道チーズ)」をロッテリアで買って食べてみた - GIGAZINE

2021年12月08日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.