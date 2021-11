AIが入力したキーワードからイメージしたイラストを描いてくれる「Hypnogram」

その結果が以下。星空にはダイアモンドのような宝石がいっぱい表示されており、「Lucy in the Sky with Diamonds」という曲を歌った ビートルズ のメンバーっぽい顔をした男性の生首が雲に乗って浮いています。

・関連記事

AIが「スター・ウォーズ」や「ゴーストバスターズ」を解釈して絵画にまとめるとこうなる - GIGAZINE



「AIで2次元キャラの服を簡単に脱がせるサイト」が登場したので実際に使ってみた - GIGAZINE



小説の書き出し以降をAIが自動生成してくれる「AIのべりすと」を使ってみた - GIGAZINE



打ち込んだメロディーを学習しAIが自動作曲するソニーCSL制作の無料楽曲制作アプリ「Flow Machines Mobile」レビュー - GIGAZINE



AIがどんな文章でも3行に要約してくれる「ELYZA DIGEST」を使ってみた - GIGAZINE



顔写真の表情をまるで生きているかのようにAIで動かせるサービス「DeepNostalgia」が登場 - GIGAZINE



描いたイラストをAIに評価してもらえる「paint.wtf」で遊んでみた - GIGAZINE

2021年11月08日 20時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.