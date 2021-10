2021年10月26日 15時00分 ハードウェア

第3世代AirPodsレビューまとめ、実際のところ誰にとって「買い」なのか?



2021年10月26日(火)、第3世代AirPodsが発売となりました。第3世代AirPodsは外観のほか、これまでAirPodsの音質に大きな変化を加えてこなかったAppleが大きくサウンドを改善させた点が特徴とされています。第3世代AirPodsはこれまでのAirPodsやAirPods Proとどう違うのか、海外メディアのレビューをまとめてみました。



Apple AirPods (third-gen) review: new design, same appeal - The Verge

https://www.theverge.com/22744686/apple-airpods-third-gen-review



Apple AirPods (2021) review | Engadget

https://www.engadget.com/apple-airpods-review-2021-160026883.html



Apple AirPods (2021) Review: Incredible Sound and Comfort

https://gizmodo.com/the-new-airpods-are-much-better-than-the-old-airpods-1847886244



AirPods 3 review | Laptop Mag

https://www.laptopmag.com/reviews/apple-airpods-3-review



Apple AirPods 3 review

https://www.cnbc.com/2021/10/25/apple-airpods-3-review.html



Apple AirPods 3 review: Third time's a charm

https://www.pocket-lint.com/headphones/reviews/apple/158838-apple-airpods-3rd-generation-wireless-headphones-review



AirPods 3 review: A no-brainer, unless you hate noise

https://www.inputmag.com/reviews/airpods-3-review-a-no-brainer-unless-you-hate-noise



New Apple AirPods Review: Great Sound, if They Stay in Your Ears - WSJ

https://www.wsj.com/articles/new-apple-airpods-review-great-sound-if-they-stay-in-your-ears-11635177601?mod=djemalertNEWS



AirPods (3rd-gen) Review: Apple’s most convenient buds get better – MobileSyrup

https://mobilesyrup.com/2021/10/25/airpods-3rd-gen-review/



Apple AirPods (3rd Generation) Review | PCMag

https://www.pcmag.com/reviews/apple-airpods-3rd-generation



それぞれのレビューで挙げられた良い点と悪い点を箇条書きにすると以下のような感じ。



◆いい点

・目立たないデザイン

・IPX4の耐水性

・音質の向上

・ハンズフリーでSiriに指示できる

・優れたバッテリー寿命



◆悪い点

・デバイスで音量調節ができないこと

・iPhoneからのリバースワイヤレス充電機能がないこと

・空間オーディオに一貫性がないこと

・外部の騒音が聞こえること



第3世代AirPodsの見た目は以下のような感じ。サイズは高さ30.79mm、幅18.26mm、厚さ19.21mm、重量4.28gです。





ケースに収まるとこんな感じ。





別角度。





左から第2世代AirPods、第3世代AirPods、AirPods Pro。第3世代AirPodsは第2世代に比べると棒の部分が短いのですが、カナル型のAirPods Proと違い、シリコンイヤーチップのないインナーイヤー型なのが特徴です。





◆音質

サウンドに関しては、ほぼすべてのメディアが「前の2つのバージョンよりもはるかに良いサウンドを提供する」と評価しました。AppleはこれまでAirPodsの音質に大きな変化を加えてきませんでしたが、第3世代AirPodsではカスタムドライバーとハイダイナミックレンジアンプを組み合わせることで、「リッチで一貫性のある低音」と「鮮明でクリーンな高音」を実現しているとのこと。これにより、「全体的にサウンドはより大きく、没入感がある」とEngadgetは述べつつも、ソニーのWF-1000XM4、Master&DynamicのMW08などよりは劣ると述べています。



◆空間オーディオ

第3世代AirPodsはAirPods ProやAirPods Maxと同様に空間オーディオを採用しており、FaceTime通話で複数の人と話している際などに人の声が別の場所から聞こえてくるようになっています。加えて、第3世代AirPodsは加速度計を使用して頭の動きを追跡し、どちらの方向を向いても音が追従できるようにしています。このような効果は映画を見ている時にも現れるため、「ワイルドな効果で非常に楽しい」とCNBC。効果が気に入らない場合はオフにできるという点もプラスの評価となっています。ただし、空間オーディオに一貫性がないとThe Vergeは指摘。空間オーディオは一部のPhone、iPad、Mac、Apple TV 4Kなどでしか動作しないという点についても注意が必要です。



◆ノイズキャンセリングが不十分

The VergeやCNBCは「ノイズキャンセリングが不十分なこと」を悪い点として挙げています。ノイズキャンセリングの問題、つまり外部の音が漏れ聞こえることには、第3世代AirPodsの設計が関係しています。AirPodsはAirPods Proのようにシリコンイヤーチップがありません。シリコンイヤーチップは好みが分かれるところで、耳の圧迫感から嫌いな人も多いところ。この点、シリコンイヤーチップがない第3世代AirPodsはいい意味で存在感がないものの、外部音のノイズキャンセリングはAirPods Proに劣るようです。



◆耳へのフィット感

第3世代AirPodsのフィット感については「耳から外れなくなった」「フィット感が増した」という評価をThe VergeやGizmodo、INPUTといった多数のメディアが下しています。これは全体の重みのバランスが改善されたことや、角度が深くなったことが関係している模様。Laptop Magは「耳のどの部分にも不快な圧がかからず、トレーニング中に汗をかいても第3世代AirPodsがずれることはなかったとしています。」



これとは逆にPocket-lintは「耳の形は人によって異なり、古い世代のAirPodsよりもフィットする可能性がある」と述べつつも、「耳にしっかりとフィットしない」と評価。またPCMagは「激しい運動をするには十分ではない」という評価を下しました。





◆皮膚検出センサー

第3世代AirPodsとこれまでのAirPodsの違いとして挙げられているのが「皮膚検出センサー」の搭載。これは文字どおり、ユーザーの皮膚を検出するもので、耳に入れていない時に確実にオフになることでバッテリーの消費を抑えるもの。ただし、Android端末と接続する時は機能しないようです。



◆バッテリー

バッテリー寿命は、通話4時間、音楽試聴6時間となっています。また充電ケースで再充電すると合計30時間の利用が可能だとされており、「バッテリー寿命が5時間、ケースでの再充電で24時間以上」としていた第2世代AirPodsから改善されています。また充電ケースはワイヤレス充電およびMagSafeと互換性を持ちます。



◆価格

価格は第2世代のAirPodsが129ドル(約1万5000円)、AirPodsProが249ドル(約2万8000円)で、第3世代AirPodsはその中間の179ドル(約2万円)という位置付けです。



◆まとめ

CNBCは「ほとんどの人にとって最良のオプション」と述べていますが、基本的に第3世代AirPodsはAppleのエコシステムに完全に組み込まれた製品であるため、「AirPods ProもしくはAirPods Maxを入手したい場合を除いたAppleユーザーにとって「買い」となっている様子。The Vergeはよりよい音質のイヤホンは他にも選択肢があると述べていますが、それでも「iPhoneとのシームレスな体験」は第3世代AirPodsにしかないものだと述べました。



なお、第3世代AirPodsは記事作成時点でAmazonにて2万2838円で購入可能となっています。



Amazon.co.jp: 2021 AirPods(第3世代) : 家電&カメラ