カードサイズなのに本格的なイカ墨パスタが完成する「モンテベッロ イカスミペースト」を使ってみた

・関連記事

「イカ墨からとれるナノ粒子」はがんに効果アリという研究結果 - GIGAZINE



本格的なイカスミの煮込みやイカのアヒージョが速攻で楽しめる巨大缶詰を食べてみた - GIGAZINE



廃液のように真っ黒で一度食べたらやみつきの「イカ墨のパエリア」を食べてみました - GIGAZINE

2021年09月25日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.