2021年09月22日 11時25分 食

大量のケンタッキーをトランクに積んだ2人組が逮捕へ、COVID-19の都市封鎖でファストフードが「価値の高い違法物質の雰囲気を帯びている」と指摘



ケンタッキーフライドチキンをバケツ3杯分と大量のフライドポテト、そして現金10万ニュージーランドドル(約770万円)を持ってニュージーランド・オークランド市に入ろうとした2人組が逮捕されました。当時、オークランドは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるロックダウンが行われている最中で、ファストフードのテイクアウトも禁止されていたとのことです。



New Zealand police arrest pair trying to enter Auckland with ‘large amount’ of KFC | New Zealand | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/21/new-zealand-police-arrest-pair-trying-to-enter-auckland-with-large-amount-of-kfc



New Zealand police arrest pair found with trunk 'full of KFC' trying to enter locked down Auckland | CNN Travel

https://edition.cnn.com/travel/article/new-zealand-kfc-arrest-men-intl-hnk/index.html



Covid-19: Fast food queues build as Auckland moves to alert level 3 | Stuff.co.nz

https://www.stuff.co.nz/auckland/local-news/126453468/covid19-fast-food-queues-build-as-auckland-moves-to-alert-level-3



ニュージーランドの警察は9月20日の声明で、オークランド郊外でパトロールしていた警察が車に乗った23歳と30歳の男性2人組を逮捕したと発表しました。逮捕当時、ニュージーランドの主要都市であるオークランドでは1カ月にわたってレベル4の都市封鎖が行われており、テイクアウトサービスを含む全てのレストランが閉鎖され、住民の外出も制限された状態でした。一方、オークランド以外の都市はレベル2の封鎖となっており、レストラン・カフェ・バー・ナイトクラブなどが営業しており、住民も外出が許可されていたとのこと。



このような時期にオークランドの市境で、警察は不審な車を発見。警察が近づいたところ車はUターンし逃走を図りましたが、最終的には速度を落として停車しました。警察が車の中を捜索すると、トランクにバケツ3杯分のケンタッキーフライドチキン、コールスロー10カップ、大量のフライドポテト、現金、空の小袋が見つかりました。2人組はCOVID-19公衆衛生対応法のもと、最高6カ月の懲役または最高4000ニュージーランドドル(約30万7000円)の罰金に処される可能性があります。





押収されたケンタッキーフライドチキンが以下。





2人組の逮捕が発表される1週間前には、マクドナルドを求めてオークランドの市境を越えた男性がソーシャルメディアに動画を投稿し、逮捕・起訴されています。イギリスのニュースメディアであるThe Guardianは「このような状況では、ファストフードは価値の高い違法物質の雰囲気を帯びる」と指摘しました。



オークランドでは21日23時59分に都市封鎖がレベル4からレベル3に下がったことを受けて、ファストフード店が営業を再開したところ、深夜にも関わらずドライブスルーに行列ができた店舗もあったと報告されています。午前0時30分に営業再開したウェストオークランドのマクドナルドではドライブスルーには40台の車が並び、午前1時までに道の角を曲がるまで列が伸びたとのこと。またオークランド・マヌカウのケンタッキーフライドチキンで働く従業員は、営業開始が朝9時にもかかわらず朝7時30分の時点で6~7台の車が並んでおり、うち1台の運転手は前日の夜8時から待機し車中泊をしていたと語っています。