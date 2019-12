2019年12月26日 16時00分 メモ

白ひげの銀行強盗が「メリークリスマス!」と絶叫しながら金をばらまく事件が発生

by Rawpixel Ltd



2019年12月23日12時30分、アメリカのコロラド州で銀行強盗が発生しました。銀行から現金を奪った男は、袋から取り出した現金をばらまきながら「メリークリスマス!」と叫んでいたとのことです。



Witness: Bank robber throws money on the street, yells 'Merry Christmas!'

https://www.kktv.com/content/news/Bank-robbed-in-downtown-Springs-566439071.html



コロラドスプリングス市警の広報担当者であるジム・ジェフォキャット巡査部長は12月23日に、「本日の12時30分ごろ、市内のアカデミー銀行にて発生した強盗事件で、容疑者として65歳のデビッド・ウェイン・オリバーを逮捕しました」と発表しました。



On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE — Colorado Springs Police (@CSPDPIO) 2019年12月24日



地元のテレビ局KKTVの取材を受けた目撃者のディオン・パスカル氏は、「男が銀行からお金を奪って出てきた後、袋からお金を出してまき始めました。その時、男は『メリークリスマス!』と叫んでいました」と話しました。パスカル氏によると、オリバーはその後近くのスターバックスに入店し、警察が駆けつけるのを待っていたとのこと。オリバーが逮捕されたスターバックスの店長は、コロラド州の日刊紙デンバーポストに対し、「オリバーは飲み物を注文せず、ただおとなしく座っていたので、店内の誰も彼に注意を払っていなかったようです」と話しました。



犯行現場はこんな感じ。アカデミー銀行は花壇がある四つ角にあります。





アカデミー銀行のすぐ隣には、スターバックスの店舗があります。





パスカル氏によると、オリバーがまいた現金は、その場に居合わせた人たちがかき集めて銀行に返したとのこと。ただし、ジェフォキャット氏の発表では、数千ドルの行方が分からないままだとのことです。また、警察はオリバーの身柄を勾留した際に身体検査を実施しましたが、武器は見つかりませんでした。