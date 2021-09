PS5のシステムソフトウェアアップデートでゲームの処理速度がわずかに向上か

2021年9月15日(水)に PlayStation 5 (PS5)のシステムソフトウェアのバージョン21.02-04.00.00へのアップデートが配信されました。このバージョン21.02-04.00.00から外付けのSDDを増設できるようになりましたが、さらに「 特定の条件で一部のゲームの処理速度がわずかに速くなった 」と指摘されています。 Sony’s new PS5 firmware can make your games slightly faster | Ars Technica https://arstechnica.com/gaming/2021/09/sonys-new-ps5-firmware-can-make-your-games-slightly-faster/ 9月15日に行われたバージョンアップデート内容が具体的にどんなものだったのかは、以下の記事にまとめられています。 PlayStation 5の大型アップデートが公開、SSDの増設に正式対応&テレビスピーカーでの3Dオーディオ再生が可能に - GIGAZINE

2021年09月22日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

