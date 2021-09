「Uberはドライバーを従業員として扱うべき」という判決がオランダでも下る

「配車サービスのUberのドライバーは、オランダにおいて個人事業主ではなくUberの従業員として分類されるべきだ」という判決をオランダのアムステルダム地方裁判所が下しました。この判決によって、UberはオランダのUberドライバーに対して、タクシー業界の労働協約にのっとって給与を支払う必要があります。 Uberchauffeurs vallen onder CAO Taxivervoer https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Uberchauffeurs-vallen-onder-CAO-Taxivervoer.aspx Uber drivers are employees, Dutch judge rules – POLITICO https://www.politico.eu/article/uber-drivers-are-employees-dutch-judge-ruled/ アムステルダム地方裁判所は、Uberがドライバーとの雇用契約に集団労働協約を適用する義務があると述べました。また、ドライバーには一定の条件で給与の延滞分の支払いをUberに求める権利が与えられるほか、Uberはこれまで集団労働協約を順守していなかったとして、原告の労働組合・ Federation of Dutch Trade Unions (FNV)に対して5万ユーロ(約650万円)を支払うように命じました。 FNVの副組合長であるZakaria Boufangacha氏は「今回のアムステルダム地方裁判所による判決は、私たちが何年も前から主張してきたことを証明しています。すなわち、Uberは雇用主であり、ドライバーは従業員なので、Uberは集団労働協約に従わなければなりません」とコメントしました。

2021年09月14日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

