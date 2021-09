2021年09月08日 14時00分 ソフトウェア

Windows 11の「フォト」アプリを開発者がチラ見せ



「Surfaceの父」としても知られるMicrosoftの最高製品責任者であるパノス・パネイ氏が、Windows 11で新しくなった「フォト」アプリをチラ見せするツイートを投稿しました。



Windows 11 is getting a refreshed Photos app, and here's the first look | Windows Central

https://www.windowscentral.com/windows-11-getting-refreshed-photos-app-and-heres-first-look



実際のパネイ氏のツイートが以下。





新しくなったフォトアプリはこんな感じの外観で、基本的なUIはWindows 10と共通。





変更点としては、写真を表示後、下段のボックスに表示されている各写真のアイコンにチェックを入れると……





チェックを入れた写真をパネル形式で同一ウィンドウ上に表示可能に。





UIも改善されており、写真のExif情報を出力する「ファイル情報」も上段のタブにアイコンが表示されるようになりました。





「トリミング」もWindows 10版ではボタンを選択後にウィンドウが遷移するというエフェクトが挿入されていましたが、Windows 11では選択直後からサクッとトリミングが可能になっている様子。





Microsoftは動画編集ソフトウェア大手のClipchampを2021年9月7日付けで買収しており、買収完了報告の中で「動画は物事を説明するだけでなく、楽しませたり記念になったり、感情を伝えたり、視聴者と作り手側の距離を縮めたりする強力な媒体です」と述べ、マルチメディア系機能を強化するという方針を示唆しています。



なお、ClipchampのテクノロジーはOffice関連製品のサブスクリプションサービス「Microsoft 365(旧称 Office 365)」に統合される予定とのことです。