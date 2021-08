愛犬を守るための「完全防護マスク」を3Dプリンターで作る方法

・関連記事

犬は人間とのコミュニケーション能力を生まれながらにして備えていると判明 - GIGAZINE



犬は「人のウソ」を見破ってウソつきの指示を無視するという研究結果 - GIGAZINE



2日で1200万回も再生された元NASAエンジニアによる庭一面の「リスの障害物コース」のムービー - GIGAZINE



ビーバーに回線を切断されて村の半数がインターネットを使えなくなる事態が発生 - GIGAZINE



ネコの攻撃で飛行機が緊急着陸を余儀なくされる事態が発生 - GIGAZINE



脳にチップを埋め込んだサルが「思考」だけでゲームをする映像が公開される - GIGAZINE

2021年08月14日 09時00分00秒 in ハードウェア, 生き物, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.