手軽にできるスマホのハッキング対策は「再起動」すること

近年増加傾向にあるスマートフォンへのハッキングについて、「 ハッキング対策にはスマートフォンの再起動が効果的 」とAP通信が報じました。 Turn off, turn on: Simple step can thwart top phone hackers https://apnews.com/article/technology-government-and-politics-hacking-752db867fafbaba1f9cc34f7588944c5 スマートフォンのハッキング対策として再起動が効果的である理由は、近年のハッキングにおいてユーザーが何も操作しなくてもマルウェアがインストール可能な「ゼロクリック脆弱性」を突く手法が主流となっているため。AP通信によると、これまでのハッキングは悪意のあるソフトウェアを ルートファイルシステム にインストールするといった永続的な攻撃が主流でしたが、近年はAppleやGoogleがスマートフォンのコアオペレーティングシステムにマルウェアをブロックするセキュリティを組み込んだため、永続的な攻撃が困難になってきているとのこと。こうした経緯から、「難易度が高い代わりに効果が永続する」というハッキングから、「難易度が低い代わりに再起動されると効果がなくなる」というハッキングにシフトしており、後者の代表がゼロクリック脆弱性を突く手法というわけです。 ゼロクリック脆弱性の例の1つが、iPhoneのiOS 13.5.1のiMessageに存在した脆弱性。この脆弱性を突いた場合、標的となったiPhoneを不審なメッセージの受信や危険なURLへのアクセスを経ることなくマルウェアに感染させることが可能で、世界中の著名人や政治家を監視していると話題を呼んだスパイウェア「 Pegasus 」がこの脆弱性を利用していたことが知られています。 iPhoneのiMessageにひそむ「ゼロクリックの脆弱性」でジャーナリストが政府からハッキングを受ける - GIGAZINE

・関連記事

世界中で猛威を振るうスマホ向けスパイウェア「Pegasus」の兆候も検出可能なセキュリティ侵害検出ツール「MVT」 - GIGAZINE



iPhoneの強固なセキュリティがハッカーの隠れ蓑になってしまっているという指摘 - GIGAZINE



iOS6以降のiPhoneの標準メールアプリで未修正のゼロデイ脆弱性が判明、既に攻撃例も確認済み - GIGAZINE



2021年07月29日 23時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.