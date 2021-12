要人監視などに用いられたスパイウェア・Pegasusで利用されたiPhone向けのゼロクリックエクスプロイトは「技術的に最も洗練されたエクスプロイト」とGoogleのProject Zeroが指摘

NSO Group used fake GIFs to hack Apple iMessage - Security - iTnews https://www.itnews.com.au/news/nso-group-used-fake-gifs-to-hack-apple-imessage-574081 NSO Groupが提供するスパイウェアのPegasusは何年もの間、特定のターゲットのスマートフォンを監視するために使用されてきたもの。Pegasusは当初、SMS経由で以下の画像のようなURLを送信し、ターゲットがリンクをタップ(クリック)すると端末がハッキングされてしまうというものでした。このような1度のクリックで端末をハッキングしてしまうエクスプロイトを、ワンクリックエクスプロイトと呼びます。

イスラエルのセキュリティ企業である NSO Group が開発したスパイウェアの「 Pegasus 」は、 20カ国で180人以上のジャーナリスト監視 に用いられたり、 10人の首相・3人の大統領・1人の国王を監視 するのに使われたりと、全世界で悪用が取りざたされたスパイウェアです。このPegasusでNSO Groupが悪用したiMessageのゼロクリックエクスプロイトの詳細を、Google社内のゼロデイ脆弱性の発見を任務とするセキュリティチームである「Project Zero」が公開しています。 Project Zero: A deep dive into an NSO zero-click iMessage exploit: Remote Code Execution https://googleprojectzero.blogspot.com/2021/12/a-deep-dive-into-nso-zero-click.html

2021年12月16日 10時47分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

