巨大シウマイからジューシーなシウマイが大量に転がり出てくる崎陽軒「おうちでジャンボシウマイ mini」試食レビュー

・関連記事

崎陽軒のシウマイがごろっと入った「シウマイカリー」やシウマイ全種食べ比べができる「シウマイBAR」に行ってきました - GIGAZINE



「ハワイアンバーベキュー ザク切りポテト&ビーフ」などマクドナルドの夏限定商品を4種類食べてみた - GIGAZINE



ケンタッキーのオリジナルチキンやポテトを「味変」できる「3種のディップソース」が登場、実際に食べ比べてみた - GIGAZINE



ピリ辛麻婆茄子のうまみがじゅわっとほとばしる「冷やしちゃんぽん 麻婆茄子」をリンガーハットで買って食べてみた - GIGAZINE



山盛り玉ネギと甘辛竜田あげが絶妙にマッチするドムドムの「ネギだく ジンジャーチキン竜田」「ネギだく 塩レモンチキン竜田」試食レビュー - GIGAZINE



地中海料理「エスカベッシュ」を松のやのふっくらアジフライやジューシーなロースかつにたっぷりかけて食べ比べてみた - GIGAZINE

2021年07月28日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.