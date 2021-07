1TBものデータが原油生産世界最大手サウジアラムコから盗まれダークウェブで販売中

・関連記事

10億円規模の報奨金プログラムでアメリカ政府がランサムウェア被害拡大阻止を目指す - GIGAZINE



ランサムウェアに支払われた身代金の詳細をまとめるウェブサイト「Ransomwhere」 - GIGAZINE



IT管理サービス「Kaseya」を標的にしたランサムウェアの大規模攻撃で多数の企業に間接的影響 - GIGAZINE



「全ての組織が実行するべき」とされる政府公式ランサムウェア対策ツールを使ってみた - GIGAZINE



ランサムウェア攻撃を受けて身代金を支払った組織の8割が2度目の攻撃を受けている - GIGAZINE

2021年07月20日 14時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.