「OnePlus 9」「OnePlus 9 Pro」が一部アプリでパフォーマンス制限をしていた疑い、OnePlusは「最適化」と説明

OnePlus 9 benchmarks deleted from Geekbench over cheating allegations https://www.androidauthority.com/oneplus-9-benchmarks-1640058/ パフォーマンスに制限がかかっていることを発見したのは、IT系ニュースサイトのAnandTech。 SamsungのGalaxy S21 UltraとOnePlus 9 Proは同じSnapdragon 888を搭載しているのですが、ブラウザベンチマークアプリの Speedometer 2.0 をChromeで実行したところ大きな差がついたことから、OnePlusはChromeでなにかをブロックすることであえて使用するコアの量を減らしているのではないかと気づいたとのこと。

2021年07月08日 11時10分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

