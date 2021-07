検察官が軽犯罪を犯した人に司法取引をもちかけて「独自のDNAデータベース」を作成しているとの指摘

・関連記事

酸素なしで潜る熟練のダイバーは心拍数が「1分間に11回」まで低下しても耐えられるとの研究結果 - GIGAZINE



警察が抗議者鎮圧に利用するOracleの市民監視ツール「Endeca Information Discovery」とは? - GIGAZINE



Googleが「特定のキーワードで検索したユーザー」の情報を警察に流していたことが判明 - GIGAZINE



警察による車のナンバープレートデータベースがついに第三者機関にアクセス権を与える - GIGAZINE



殺人事件の被告人に「警察が使うDNA検査ソフトのソースコードをチェックする権利」が認められる - GIGAZINE



未解決事件の犯人をDNA解析サービスで絞り込み12人を殺害し50人以上をレイプした犯人が40年の時を経て逮捕へ - GIGAZINE



DNA検査を行うと広告のため遺伝子情報が使われてしまう可能性 - GIGAZINE



2021年07月05日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.