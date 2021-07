2021年07月05日 12時30分 ソフトウェア

無料の音声編集ソフト「Audacity」が「法執行に必要なデータを収集する」と発表、開発者は「データ収集なしのAudacityのフォーク」に着手



無料で使えるオープンソースの音声編集ソフト「Audacity」が、ユーザーの個人情報を収集・使用する新しい方法についてまとめた「プライバシーポリシー」を公開しました。このプライバシーポリシーによると、Audacityはユーザーのプライバシーを最大限に順守するものの、「法執行、訴訟、当局からの要請があったデータについては収集する」としており、あらゆる種類のデータが収集される危険性があることが明らかになっています。そのため、海外掲示板上では「オンラインアプリケーションが法執行に必要なデータを収集する理由はない」などの否定的な意見が噴出しており、データ収集をしないようなAudacityをフォークするプロジェクトまでスタートしています。



Desktop Privacy Notice | Audacity ®

https://www.audacityteam.org/about/desktop-privacy-notice/





現地時間の2021年7月2日、Audacityはデータ収集に関する新しいプライバシー通知を通じ、一部の個人情報を収集すると発表しました。Audacityは個人情報の収集について、「アプリ分析・改善」のために、ユーザーが使用するPCのOS名およびバージョン情報、IPアドレスに基づくユーザーの居住国、PCのCPUに関する情報、致命的でないエラーコードとメッセージに関する情報、BreakpadMiniDump形式のクラッシュレポートといった情報を収集するとしています。しかし、「法的執行のため」には、「法執行、訴訟、当局からの要請に応じた必要なデータ」を収集するとだけ記し、あらゆる種類のデータを収集する可能性を示唆しました。



これに対して海外掲示板のRedditやHacker News上ではさまざまな意見が噴出しています。「個人的にはこれは古典的な誤解であり、開発元の意図は可能な限り法律に準拠することだけだと思います」という意見もあるものの、「その順守する法律は親会社のあるロシアの法律です」と、ロシアの法律に従って個人情報の収集が行われることへの危機感を口にする人もいました。



Audacity may collect "Data necessary for law enforcement, litigation and authorities’ requests (if any)" according to new privacy notice : linux

https://www.reddit.com/r/linux/comments/od3h8b/audacity_may_collect_data_necessary_for_law/





The audacity of it! (pun intended) Fork it, call it *Audacious* and be done with... | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=27727466





7月2日の新しいプライバシーポリシーについて、Audacityの開発に携わってきた複数の開発者が「完全に受け入れられない」とコメントしており、特に「法執行、訴訟、当局からの要請があったデータについては収集する」という項目について、「完全にあいまいで何が収集されるのか何も教えてくれません」と批判の声を挙げています。Audacityの開発者であるChryseus氏は「データ収集は、収拾されるものについて正確に記述されるまで受け入れられません」とコメントし、今回の問題が解決されるまではPC上からAudacityを削除することを推奨しています。



また、有志が集いデータ収集に関する修正を元に戻すようにAudacityをフォークするプロジェクトも始動しています。



GitHub - cookiengineer/audacity: Audacity Fork without any Sentry Telemetry or Crash Reporting.

https://github.com/cookiengineer/audacity