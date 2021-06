2万円台で購入できる液タブ「Kamvas 13」はプロ用液タブユーザーが嫉妬する優れた描き心地

◆AndroidやNintendo Switchとつないでみた Kamvas 13はPCだけでなく、Android端末やNintendo Switchと接続することもできるとのことだったので、実際につないでみました。 Android端末やNintendo Switchと接続するには別売りのHuion純正 USB-C to USB-Aケーブル が必須になります。USB-C to USB-AケーブルはUSB-Aプラグ側が赤色になっているのが特徴です。

