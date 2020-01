4万円台の液タブ「Wacom One」は無料のデザインソフトがセットになったイラスト制作やムービー編集入門にぴったりな液晶ペンタブレット

Wacom Oneの基本スペックは以下のようになっています。 表示サイズ: 13.3型(294×166) アスペクト比: 16:9 最大表示解像度: 1920×1080(フルHD) 液晶方式: IPS方式 最大表示色: 1677万色(8bit) 応答速度: 26ms(標準値) 最大輝度: 200cd/m2(標準値) コントラスト比: 1000:1(標準値) 視野角: 水平170°/垂直170°(標準値) 色域: NTSCカバー率(CIE1931)72%(標準値) ペン読取方式: 電磁誘導方式 ペン筆圧レベル: 4096レベル ペン傾き検出レベル: ±60レベル マルチタッチ機能: なし 内蔵スタンド対応角度: 3°、19° ファン搭載: なし PCへの接続方法: Wacom One専用接続ケーブル(HDMI、USB-A、電源)/1.8m 使用環境: 温度5°~40°/湿度30°~80°(結露なきこと) 電源供給方式: 専用ACアダプタ(AC100〜240V、50/60Hz) 消費電力: 10W以下(最大)、0.5W(スリープモード、オフモード) 外形寸法(W×D×H): 357×225×14.6mm 質量: 1.0kg 対応OS: Windows® 7、8、8.1、10 / macOS 10.13以降 購入特典ソフトウェア: Bamboo Paperプロパック、CLIP STUDIO PAINT PRO(6カ月ライセンス)、Adobe Premiere Rush(2カ月ライセンス) ※CLIP STUDIO PAINTのライセンスは3カ月利用した後、CLIP STUDIOアカウントを登録するとさらに3カ月(合計6カ月)利用できます。 公式のプロモーションムービーも公開されています。 ワコム | Wacom One 液晶ペンタブレット 13(DTC133W0D) - YouTube 「Wacom One 液晶ペンタブレット 13」は2020年1月16日(木)に発売を予定しており ワコム公式ストア などで購入可能。価格は税込4万2900円となっています。

◆CLIP STUDIO PAINT PROのダウンロード CLIP STUDIO PAINTは記事作成時点で グラフィックスソフトのシェア1位 のイラスト制作ソフトで、PROはイラスト制作に特化したツールです。 イラスト制作ソフト | CLIP STUDIO PAINT(クリップスタジオペイント) https://www.clip-studio.com/clip_site/clipstudiopaint/scenes/comic_illustration CLIP STUDIO PAINT PROのライセンスを取得するには、ソフトウェアライブラリから「Add to your Library」をクリック。

◆Bamboo Paperのダウンロード デジタルノートアプリのBamboo Paperは基本無料のアプリですが、ペンツールやノートのフォーマットなど、一部有料のコンテンツがあります。Wacom Oneの特典であるBamboo Paperのプロパックをダウンロードすると、無料で全てのコンテンツが利用可能になります。 Bamboo Paper| Wacom https://www.wacom.com/ja-jp/products/apps-services/bamboo-paper Bamboo Paperのプロパックを無料で入手するには、ソフトウェアライブラリから「Add to your Library」をクリック。

レスポンスの早さなど、Wacom One Penと変わりない性能で使用できます。記事作成時点ではSTAEDTLER Noris digitalのほか、LAMY AL-star black EMR・Mitsubishi 9800 Pencil・Raytrektab DG-D08IWP・Samsung Galaxy Note and Tab S Penに対応しています。

2020年01月11日 23時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, デザイン, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.