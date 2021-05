「リクナビ問題に見る日本の個人情報保護法の欠陥」を電子フロンティア財団が指摘

2019年、就職情報サイトの「リクナビ」が、ユーザーデータを用いて個々の求職者が求人を辞退する確率を予測し、顧客企業に販売していたことが明らかになりました。リクナビによる顧客データの不適切利用は「 リクナビ問題 」として大々的に報じられたのですが、「このリクナビ問題はプライバシー関連法に存在する抜け道の危険性を示している」と 電子フロンティア財団 が指摘しています。 Japan’s Rikunabi Scandal Shows The Dangers of Privacy Law Loopholes | Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/deeplinks/2021/05/japans-rikunabi-scandal-shows-dangers-privacy-law-loopholes 世界中のテクノロジーユーザーはデータ保護についてますます懸念を抱くようになっていますが、多くの人は自分に関するデータがどのように収集されているかを正確に認識していません。ユーザーデータの収集として広く知られているのは、ウェブサイトがブラウザを認識するために使用する Cookie などの追跡技術を使用した、ユーザーの行動に関する広範なプロファイルの作成です。 このようなユーザープロファイルをベースに、求人辞退率を算出し、顧客企業に販売していたというのが「リクナビ問題」です。電子フロンティア財団は、「リクナビ問題は、企業が 個人情報保護法 (APPI)を守りながら、データ保護義務を回避するような抜け道をどのように利用しているかを示しています。また、個人情報保護法における不適切な箇所や、そこに存在する抜け道の危険性を浮き彫りにしています」と指摘しています。 なお、これまでの個人情報保護法を改正する 改正個人情報保護法 が2022年4月に施行される予定ですが、電子フロンティア財団は「改正個人情報保護法でも抜け道を完全に閉じるには不十分です」と指摘しています。

