2021年04月09日 10時20分 モバイル

SamsungがiPhone上でGalaxy端末のUIやアプリをお試しできるウェブアプリ「iTest」をリリース



これまでiPhone信者だった僕がGalaxyに乗り換えるまでムービーや露骨にiPhoneをディスるムービーを公開してきたSamsungが、iPhone上でGalaxyのUIやアプリを体験できる「iTest」というウェブアプリをリリースしました。



Samsung's 'iTest' Lets You Try a Galaxy Device on Your iPhone - MacRumors

https://www.macrumors.com/2021/04/08/samsung-itest-galaxy-device-iphone-experience/



iPhone上でもGalaxy端末で採用されているUIや一部のアプリを体験できるという「iTest」には、以下からアクセスすることができます。ただし、以下のページ上にはQRコードが表示されているのみなので、このQRコードをiPhoneのカメラで読み取ればOK。



Samsung iTest

https://itest.nz/





iPhoneのカメラでQRコードを読み取ると以下のようなページが表示されるので、画面下部中央のアイコンをタップ。





「ホーム画面に追加」をタップ。





「追加」をタップ。





するとホーム画面に「Samsung iTest」と書かれたアイコンが追加されているので、これをタップ。





以下のような画面になるので画面下部の「Next」をタップしていくと……





突如Galaxy風のUIにチェンジ。ここからはGalaxyのUIや一部アプリを試用することが可能。





メッセージアプリや……





UIテーマを変更できるGalaxy Themes





ヘルスケアアプリ・Samsung Healthなどがどんなものか体験可能。





ただし、一部のアプリケーション以外はタップしても以下のような表示が出るだけで試用することはできません。





なお、ホーム画面の検索バー部分をタップすると、Galaxy S21をGoogleで検索したページが表示されます。





実際にiPhoneで「iTest」を使っている様子は以下のムービーで確認できます。



iPhoneでGalaxyのUIを体験できる「iTest」を使ってみるとこんな感じ - YouTube





「iTest」はSamsungがニュージーランドでの宣伝活動に使用しているウェブアプリだそうで、Apple関連メディアのMacRumorsは「iPhoneユーザーを引き付けるためにSamsungが行った最も野心的な試み」と称賛しています。