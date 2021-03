670万種の生物のDNAを月の地下に保存する「月の箱舟」構想が発表される

・関連記事

宇宙での紛争を解決するための「宇宙裁判所」設立、裁判官養成や紛争解決ガイドの作成もスタート - GIGAZINE



国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士とアマチュア無線で交信することができる - GIGAZINE



45年以上人類が月面に足を踏み入れてこなかった理由とは? - GIGAZINE



「火星都市の建設にはSpaceXのスターシップ1000隻による輸送で20年かかる」ことをイーロン・マスクCEOが明らかに - GIGAZINE



ロシアと中国が「国際科学月ステーション」の建設に合意、NASAの月軌道プラットフォームゲートウェイとは別の道を模索 - GIGAZINE



研究者は「月面基地」をどのように建設しようと考えているのか? - GIGAZINE



終末の日に備えて世界中の種子を保存する施設に新しく6万個の種子が到着、合計保存数は100万個を突破 - GIGAZINE

2021年03月15日 16時23分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.