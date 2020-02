2020年02月27日 13時00分 生き物

終末の日に備えて世界中の種子を保存する施設に新しく6万個の種子が到着、合計保存数は100万個を突破

by Global Crop Diversity Trust



ノルウェー領スヴァールバル諸島にあるスヴァールバル世界種子貯蔵庫は、気候変動や核戦争といった滅亡の日に備えて、地球上のあらゆる植物の種子を保存している施設です。2020年2月25日、スヴァールバル世界種子貯蔵庫に「チェロキー族に代々伝わるトウモロコシ」「チャールズ皇太子が寄贈した野生植物の種子」など、新しく6万個の種子が追加されました。



Major Seed deposit at the Svalbard Global Seed Vault, Longyearbyen - Crop Trust

https://www.croptrust.org/press-release/major-seed-deposit-at-the-svalbard-global-seed-vault/



The Arctic 'Doomsday' Seed Vault Just Stashed Away 60,000 More Seed Samples

https://www.sciencealert.com/60-000-more-food-seeds-were-just-added-to-the-arctic-doomsday-seed-vault





世界最大の種子貯蔵庫であるスヴァールバル世界種子貯蔵庫には、気候変動や人間活動による種の損失に対する懸念の高まりから、世界中の機関や市民団体から種子サンプルが寄贈されています。永久凍土層に築かれた貯蔵庫に種子を保管することで野生の植物や農作物種の絶滅を防ぎ、地域的に種の絶滅が発生しても、種子サンプルから再び栽培の機会を提供することが可能となっています。



2月25日、スヴァールバル世界種子貯蔵庫は、世界中の35を超える国家機関や市民団体から、6万個を超える種子が寄贈されたことを発表しました。寄贈された種子は数百種類に及び、一般的な主要作物や多種多様な野菜、ハーブ、栽培作物としてはメジャーでない野生植物などが含まれているとのこと。今回の寄贈により、スヴァールバル世界種子貯蔵庫が保存する種子の合計数は100万個を突破したと報告されました。





アメリカの先住民族であるチェロキー族に先祖代々伝わる9種類の種子も、今回スヴァールバル世界種子貯蔵庫に寄贈されています。9種類の種子には、部族の神聖な儀式で使われる「Cherokee White Eagle Corn」というトウモロコシの種子やその他のトウモロコシ、「Cherokee Long Greasy Beans」というマメ、「Cherokee Candy Roaster Squash」というカボチャなどが含まれているそうです。今回の寄贈により、チェロキー族はアメリカの先住民族として初めて種子を寄贈した部族となりました。



また、環境保護を訴えていることで知られるイギリスのチャールズ皇太子からも、自身の私邸であるハイグローブ・ハウスの牧草地で採取されたキバナノクリンザクラやランを含む、合計で27種類の種子が寄贈されました。「手遅れになる前に、多様性を守るための行動を起こすことは、今まで以上に緊急性を増しています」とチャールズ皇太子は述べています。



今回の寄贈は、2008年にスヴァールバル世界種子貯蔵庫が稼働して以来、最大規模の寄贈だそうです。スヴァールバル世界種子貯蔵庫の設立に携わったグローバル作物多様性トラストのStefan Schmitz氏は、「気候変動と生物多様性が損なわれる速度が増すにつれて、絶滅の危機に瀕している食用作物を保存する取り組みの緊急性が高まっています」「今回の大規模な種子の寄贈は、気候変動と生物多様性の損失が食料生産に与える影響の、世界的な懸念を示すものです」とコメント。北欧遺伝資源センターの代表者であるLise Lykke Steffensen氏は、保管庫内の全ての種子が、増加する人口を養って自然に優しい持続可能な農業に移行するための、潜在的な解決策を内包していると主張しました。