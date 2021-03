2021年03月05日 11時38分 ゲーム

Valveが悲惨な売上だったデジタルカードゲーム「Artifact」を開発終了して完全無料化へ



世界最大のゲーム販売プラットフォームSteamを運営するValveが開発したデジタルカードゲーム「Artifact」の開発を終了すると発表しました。今後Artifactは課金要素のない完全無料ゲームとして提供が継続されます。



Artifactは毎年総額数十億円という規模の大会も開かれる人気対戦ストラテジーゲーム「Dota 2」の世界観を基にしたカードゲーム。「Half-Life」シリーズ、「Portal」シリーズ、「Counter-Strike」シリーズなどのゲーム史に残るタイトルを多数輩出してきたValveが開発し、さらに「マジック・ザ・ギャザリング」の生みの親としてその名を知られるリチャード・ガーフィールド氏も開発を手がけるということで、2018年11月のリリース時には高い注目を集めていました。



こうして鳴り物入りで登場したArtifactはリリース直後には同時接続プレイヤー数6万人という順調な滑り出しを見せましたが、その評判は振るわず、「配信2カ月でユーザー数が97%も減少」と報じられる始末。同時接続プレイヤー数は1700人以下に達することもあると報じられていました。



こうした窮状に対し、Valveが打ち出したのが「Artifact2.0ベータ」という大規模改修です。リリース直後に大きな不満を集めたカード購入制を無料化し、配置の運要素などを限りなく薄めることで、Valveはユーザーを取り戻そうと努めていました。



しかし2021年3月5日、「ゲームコンテンツについては目標のほとんどを達成し、この点にはかなり満足していますが、ゲームの今後の開発推進を正当化できるほどのアクティブユーザー数を得ることができませんでした」と述べ、Artifact2.0ベータの開発中止を発表。今後は未完成状態のArtifact2.0ベータを「Artifact Foundry」と、Artifact2.0ベータ前のバージョンを「Artifact Classic」とそれぞれ改称し、完全無料で配信しました。





「Artifact Foundry」「Artifact Classic」はSteamのArtifactのページからダウンロードしてプレイ可能です。



ValveはArtifactの開発終了を報告する記事を、「『Artifact』プレイヤーの皆さんには心より感謝いたします。特に『Artifact Foundry』の仕上げにご協力いただいた皆さんに、厚く御礼申し上げます。 チームは、これがコミュニティへの最良のアプローチであると信じています。 2つのゲームの開発に取り組んできたことを誇りに思うと同時に、より多くのゲーマーの皆さんにお届けできることを楽しみにしています」と結んでいます。