10年以上開発されているゲーム界のサグラダファミリアこと「Star Citizen」が400万人以上から700億円超の資金調達に成功

by Raoul Antonio 2012年に発表され、それ以来10年以上にわたって開発プロジェクトが継続されていることから「 ゲーム界のサグラダ・ファミリア 」とも評されているマルチプレイゲーム「 Star Citizen 」のクラウドファンディングの金額が、5億ドル(約719億円)に達していたことが分かりました。 Star Citizen has officially reached half a billion in funding - Xfire https://www.xfire.com/star-citizen-half-billion-funding/ Star Citizenは2012年に発表されたゲームで、ジャンルは「マルチプレイヤーのスペーストレーディングおよびコンバットシミュレーション」と説明されています。同年10月にクラウドファンディングサイト・Kickstarterでプロジェクトが立ち上げられた当初は、210万ドル(当時のレートで約1億6000万円)の資金調達が目標として設定されていました。

2022年09月26日 19時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1l_ks

