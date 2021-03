ブラウザに拡張機能をインストールするだけで他人のアクセスを許可してしまう「Infatica」とは？

・関連記事

なぜ拡張機能にマルウェアが仕込まれる問題が後を絶たないのか? - GIGAZINE



閲覧履歴や個人情報を盗むChrome向け拡張機能が28個も発見される、被害者はFacebookやInstagramのユーザーなど最大300万人 - GIGAZINE



500個ものChrome拡張機能が個人情報を盗んでいたことが判明、被害者は170万人を超える - GIGAZINE



マルウェア化した「The Great Suspender」がChromeウェブストアから消滅、拡張機能削除時に巻き添えで消えたタブを復旧させる方法はコレ - GIGAZINE



Google Chromeの複数の拡張機能で個人情報の窃取が行われていたことが判明、該当する拡張機能の総DL数は3300万回 - GIGAZINE



Chromeの広告ブロッカー拡張機能を装ったマルウェアの存在が判明、すでに2000万回以上ダウンロード済 - GIGAZINE



Google Chromeの拡張機能に偽装してアカウント乗っ取りや仮想通貨のマイニングを行うマルウェア「Nigelthorn」 - GIGAZINE

2021年03月03日 20時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.