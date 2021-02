2021年02月25日 13時00分 生き物

「オスメス半々」な鳥が見つかる



アメリカ・ペンシルベニア州のバードウォッチャーが「右半身がオスで左半身がメス」という鳥の写真を公開しました。





I have been birding for 48 years and yesterday (20 February 2021) I had a once-in-a-lifetime, one in a million bird... Jamie Hillさんの投稿 2021年2月21日日曜日



Rare half-male, half-female northern cardinal pictured in Pennsylvania

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/02/23/half-male-female-rare-cardinal-bird-photographed-erie-warren-county/4554937001/



'One in a million': Rare half male, half female cardinal spotted in Pennsylvania

https://fox8.com/news/one-in-a-million-rare-half-male-half-female-cardinal-spotted-in-pennsylvania/



発見されたのは、スズメ目のショウジョウコウカンチョウという鳥です。英名で「Cardinal(緋色)」の名を冠するショウジョウコウカンチョウは、オスはその名の通り鮮やかな赤色の体毛をしていますが、メスの体毛は褐色が基調で、冠羽と尾羽などの一部が赤みがかっているという、オスとメスで大きく見た目が異なる鳥です。



ペンシルベニア州のバードウォッチャーであるジェームズ・ヒル氏が発表したのは、「右半身がオスで左半身がメス」というショウジョウコウカンチョウ。その写真を見ると、正面部分に線が入っているかのように体表の色が一変しており、右半身はオスの特徴である赤色で、左半身はメスの特徴である褐色です。





別アングルはこんな感じ。





問題のショウジョウコウカンチョウは、ヒル氏の友人宅の庭に設置された餌場にしばしば現れる個体とのこと。友人の「半々の奇妙な鳥が来る」という言葉に興味をそそられたヒル氏は、友人に頼み込んで機材を持ち込み撮影を行うことにしました。



1時間という観察時間の中で問題のショウジョウコウカンチョウは通常の個体と同じように振る舞ったとのことですが、オスとして活動するのかメスとして活動するのかは不明。通常の鳥類は右卵巣が退化しており、機能するのは左卵巣のみであり、問題のショウジョウコウカンチョウが「左半身がメス」であることからメスとして子をなす可能性もあるそうで、「左右で性別が異なるという特徴が子どもにも受け継がれる可能性がある」と報じられています。





同地域では問題のショウジョウコウカンチョウとほぼ同一の見た目をした個体が2019年1月にも確認されていました。このような鳥の出現確率は非常に小さいと考えられることから、この2つの目撃例は同一個体を捉えたものだと考えられています。



48年間もバードウォッチングを続けてきたという69歳のヒル氏は今回の出会いについて「一生に一度の、100万羽に1羽の鳥との出会いです」とコメントしています。



今回のショウジョウコウカンチョウようなオスとメスの特徴を兼ね備えた個体は「雌雄モザイク」と呼ばれます。鳥類の雌雄モザイクの例は数少ないものの、直近では「右半身がオスで左半身がメス」なムネアカイカルが2020年9月に見つかっています。



RESEARCHERS AT POWDERMILL NATURE RESERVE OBSERVE RARE GYNANDROMORPH BIRD CONTAINING BOTH MALE AND FEMALE CHARACTERISTICS - Carnegie Museum of Natural History

https://carnegiemnh.org/press/researchers-at-powdermill-nature-reserve-observe-rare-gynandromorph-bird-containing-both-male-and-female-characteristics/