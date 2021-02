スパイダーマンシリーズ最新作のタイトルは「Spider-Man: No Way Home(スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム)」

「Spider-Man: No Way Home(スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム)」は2021年クリスマス公開予定です。「Only in movie theaters」とのことで、劇場公開と同時にネット配信されることはないようです。

というわけで、このホワイトボードに書かれていた通り、3作目のタイトルは「Spider-Man: No Way Home(スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム)」に決定。

2021年02月25日 12時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by logu_ii

