2021年1月26日のヘッドラインニュース

明治の「チョコレート効果」シリーズに、ナッツ入りの「 チョコレート効果カカオ72%アーモンド 」と「 チョコレート効果カカオ72%マカダミア 」が2021年2月2日(火)から加わります。価格はいずれも税別300円です。 健康を考える「チョコレート効果」シリーズからナッツが入った2品が新登場!「チョコレート効果カカオ72%アーモンド」「チョコレート効果カカオ72%マカダミア」2月2日から新発売/全国 | 2021年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2021/0126_01/index.html ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

2021年01月26日 18時30分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

