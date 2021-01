2021年01月26日 17時00分 サイエンス

ペット用の新型コロナウイルスワクチンは必要なのか?



アメリカやヨーロッパで新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種が始まっていますが、COVID-19への感染は人だけではなく動物でも確認されています。動物に対するワクチン開発の状況とその必要性について、科学者が社説で見解を述べました。



Vaccination of pets against Covid could be necessary, scientists suggest

https://uk.news.yahoo.com/vaccination-pets-against-covid-could-072939572.html?guccounter=1



Why cats and dogs may need their own COVID-19 vaccines | Live Science

https://www.livescience.com/pets-covid-19-vaccine.html



新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は人だけでなく動物への感染がこれまでに確認されており、飼いネコや……



ネコからネコに新型コロナウイルスが感染することが確認される、症状は出ないため「静かな中間宿主」となる可能性も - GIGAZINE





動物園のトラ



動物園のトラで新型コロナウイルスの感染が確認される、無症状の飼育員から感染か - GIGAZINE





ゴリラへの感染も確認されています。



ゴリラが新型コロナウイルスに感染 - GIGAZINE





また、デンマークのミンク農場ではSARS-CoV-2の突然変異種が生み出され、少なくとも12人が感染し、ミンク1700万匹が殺処分される事態となりました。なお、大量殺処分されたミンクはゾンビのように墓穴から出てきたことが報告されているほか、農場から100匹以上が脱走したとも伝えられています。



新型コロナウイルスの突然変異種がミンクからヒトに感染、ミンク1700万匹が殺処分へ - GIGAZINE



by dennisicecap1



一方でアメリカ疾病予防管理センター(CDC)が公開する情報には、「SARS-CoV-2は主にせき、くしゃみ、会話などの呼吸器飛まつを介して人から人へと広がるため、現時点では動物がCOVID-19を人々に広めるリスクは小さい」と記されています。



しかし、2021年1月25日に公開された医学誌Virulenceの社説で、Virulence編集長であるケヴィン・タイラー氏は「SARS-CoV-2に感染した動物がウイルスを進化させ、人間にウイルスを返す」という危険性について説きました。「動物から動物にウイルスが感染し、動物特有の株に進化した後に、これらの株が人間に感染し、本質的に新しいウイルスになった株がこれまでと同じ状況を再び生み出すリスクは存在します」とタイラー氏は述べました。



そして、タイラー氏と社説を共同執筆したイーストアングリア大学のコック・ヴァン・オーステルハウト教授、ミネソタ大学のヒイン・リー教授、およびEarlham Instituteのニール・ホール氏は、動物からの再感染はまだ明白なリスクではないと認めつつも、公衆衛生に重大かつ長期的なリスクをもたらす可能性があるとして、動物、特にペット用のワクチン接種が1つの予防手段となるという考えを示しています。





これまでのところ科学誌のScienceは、ペットがSARS-CoV-2に感染した事例は報告されているものの、ほとんどは無症状から軽症状であり、ペット用ワクチンの必要性は緊急ではないという見解を述べてきました。またアメリカでは農務省(USDA)がペット用ワクチンの商用ライセンスを付与していますが、COVID-19に関しては承認を行っていません。このため科学者がワクチンを開発することはできても、それを販売または配布できない状況となっています。



タイラー氏は科学系メディアのLiveScienceに対して「現時点でネコや犬から飼い主への感染は報告されておらず、飼い主がペットへのワクチンを検討する必要がないことは強調すべきですが、どこかの段階で準備はすべきです」とメールで述べたとのことです。