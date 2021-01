Windowsのストレージ暗号化機能「BitLocker」をバイパス可能な脆弱性が報告される

・関連記事

Windowsのパスワードを「chntpw」で強制リセットしてログインできなくなったPCを使えるようにする方法 - GIGAZINE



Apple端末のセキュリティを担う「Secure Enclave」チップにパッチ修復不可能な脆弱性が見つかる - GIGAZINE



Microsoftが「ハードウェアの安全な取り外し」を行わなくてもUSBを取り外してOKと認める - GIGAZINE



MicrosoftがWindows搭載PCを保護する新型セキュリティチップ「Microsoft Pluton」を発表 - GIGAZINE

2021年01月18日 21時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.