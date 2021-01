Facebookの「パスワードのリセット機能」を利用して見覚えがない電話番号の持ち主を特定する方法

・関連記事

電話番号や通話音声の偽装が可能な違法SIMが犯罪組織に出回っている - GIGAZINE



2億6700万人以上のFacebookユーザーの電話番号や名前がオンラインで流出、詐欺に使用される危険性も - GIGAZINE



1枚の写真から顔認識システムでSNSのアカウントを探し当てて追跡するツールが開発される - GIGAZINE



Instagramでアカウントに鍵をかけても不特定多数から写真やムービーを見られる可能性があると判明 - GIGAZINE



「Facebook従業員が自分のInstagramアカウントを不正に盗んで全データが削除された」という報告が話題に - GIGAZINE



2021年01月04日 ネットサービス, セキュリティ

