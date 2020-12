Googleマップで「自分の現在地が大きくズレる」問題を改善するとGoogleが発表

アプリ版のGoogleマップでは、現在地を自動検出して自分の位置をマップ上に表示することが可能です。この現在地の自動検出機能に存在する「都市部での検出精度が低い」という問題に対し、Androidデバイスに新たなモジュールを追加して改善するとGoogleが発表しました。 Android Developers Blog: Improving urban GPS accuracy for your app https://android-developers.googleblog.com/2020/12/improving-urban-gps-accuracy-for-your.html Google promises “spectacular” city GPS improvement with 3D building data | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2020/12/google-promises-spectacular-city-gps-improvement-with-3d-building-data/ Googleによると、Googleマップには都市部において現在地のズレが発生するケースが多数報告されてきたとのこと。この現在地のズレによって、Googleマップの位置情報を活用するライドシェアサービスでは、GPSエラーのためにリクエストしたライドシェア車両が見つからないといった問題が発生することもあったそうです。 この現象の原因は、「高層ビルによってGPS信号が反射される」ことにあります。GPSは衛星から直線的に放たれる信号によって現在位置を算出するというシステムですが、自身と衛星との間に山間部や高層ビルなどの遮蔽物が存在すると本来直進するはずのGPS信号が反射されてしまい、 マルチパス という測定誤差が生じます。

2020年12月08日 14時00分00秒

