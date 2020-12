40年前のデバイスの方が現代のデバイスより応答速度が速い

・関連記事

20年前のブラウン管モニターが4K液晶ディスプレイより優れている部分とは? - GIGAZINE



タッチスクリーンの反応速度の違いが一目で分かるデモンストレーションムービー - GIGAZINE



iPhoneカメラでムービーを撮影してあらゆるコンピューターの遅延時間「レイテンシ」を計測するアプリ「Is It Snappy?」 - GIGAZINE



40年以上前に発売されたApple IIが現役で稼働している博物館がロシアにある - GIGAZINE



今すぐやるべき「ディスプレイの設定」と「4K以上の高解像度ディスプレイ」に買い替たほうがいい理由 - GIGAZINE

2020年12月04日 20時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.