2020年10月29日のヘッドラインニュース

©創通・サンライズ



ガンダム40周年を記念したプロジェクトのひとつである「ガンダム映像新体験TOUR」で、2020年11月27日(金)からイオンシネマのULTIRAで「機動戦士ガンダム SEED スペシャルエディション完結編 鳴動の宇宙 HD リマスタ-」と「機動戦士ガンダム 00 スペシャルエディションI ソレスタルビーイング」が同日上映されることが決定しました。両作品ともに劇場での上映は初で、料金は1600円。12月3日(木)までの上映です。



『SEEDスペシャルエディション完結編』&『ガンダム00 スペシャルエディションI』ULTIRA上映、11/27スタート! | GUNDAM.INFO

https://www.gundam.info/news/video-music/01_2557.html



また、12月11日(金)からは「機動戦士ガンダム00 スペシャルエディションI ソレスタルビーイング」がBESTIAでも上映されます。上映期間は12月17日(木)までで、料金は1800円。



加えて、11月6日(金)からは「機動戦士ガンダムNT」「劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-」「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の3作品が4DXでリバイバル上映されます。上映期間はそれぞれ異なりますが、料金はすべて2600円です。



©創通・サンライズ



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

致死率30%超、スーパー耐性菌がコロナの陰で流行拡大の恐れ | ナショナルジオグラフィック日本版サイト



20代〜60代の男女10,000人に聞く、睡眠実態調査 約9割が求める睡眠環境の向上 あなたは知っていますか? ナイトチョコレートいち早く実践している人の91%は「リラックスでき気持ちよく眠れる」と効果を実感 | 【公式】江崎グリコ(Glico)



(PDF)「毛穴の詰まり」の新たなメカニズムを解明 新規アプローチによる角栓抑制効果を実証



(PDF)色移りなく美しい仕上がりを長時間キープ マスク常用時代に適応した高化粧持ち口紅を開発







◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

東京 調布の住宅街 道路陥没 東日本高速道路社長が陳謝 | NHKニュース



丸刈り・大声あいさつ強制 行き過ぎ指導、元生徒提訴へ:朝日新聞デジタル



コロナ第2波の欧州、約200の空港に破産の恐れ 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News



NEXCOは調査指示「鉄筋不足で崩落の恐れ」中央自動車道の手抜き工事を下請け会社が実名告発 | 文春オンライン



菅首相、任命拒否「私が判断 変更しない」 学術会議問題で初論戦:東京新聞 TOKYO Web



学術会議 元会長 菅首相の「会員が一部大学に偏り」指摘に反論 | 日本学術会議 | NHKニュース



新型コロナ:フランス、全土で1カ月外出制限 コロナ拡大で2度目 (写真=ロイター) :日本経済新聞



ソニー 今年度の最終的な利益見通し 8000億円に上方修正 | 新型コロナ 経済影響 | NHKニュース



請願提出は「左翼の作戦」 LGBT巡り埼玉・春日部市議 | 共同通信



新型コロナ:西村経財相「1年で日本をデジタル化」 :日本経済新聞



西武園ゆうえんち、21年春に新装開業 1960年代風に :日本経済新聞



オリンパス旧経営陣3人に「594億円」の損害賠償が確定 支払えなかったらどうなる? - 弁護士ドットコム



弁護士懲戒請求、6人の敗訴確定 朝鮮学校補助金批判ブログに呼応 | 共同通信



ドンキ前社長、株購入不正に推奨か ユニーTOB公表前 :日本経済新聞



海上自衛隊の潜水艦で初の女性乗組員 広島 呉 | NHKニュース



デヴィ夫人発言で関西テレビが謝罪文 「不妊の理由は堕胎」発言は「全くの誤り」 - 毎日新聞







ポーランド 人工妊娠中絶の判断めぐり各地で抗議デモ続く | NHKニュース







◆ライフスタイル(人生・生活・健康)





暖房費を節約したかったので"締め切った部屋"で"練炭"を焚いて緊急搬送された話にやらかしてしまった人達の体験談が集まる - Togetter



言えなかった「子宮がない」 結婚4年、妻の告白に夫は:朝日新聞デジタル







◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)





小学1年女児に裸の写真送らせた疑い 男を逮捕 人気アプリ使い | NHKニュース



行動を測定できる首輪をつけた24歳の猫ちゃん、最近睡眠時間が短くて気になる→サービス元に問い合わせると感動するほど丁寧な回答が - Togetter



藤井二冠の自作PCについて最強将棋ソフト開発者に聞いたらトンデモないことが判明した件



リカちゃん暴露騒動から見えるもの 世界と乖離する日本:朝日新聞デジタル



iPhoneユーザーの人はキーボードの【空白】を長押ししてみて「革命が起きた」「ストレスが緩和される」 - Togetter



プログラミング言語の簡単な歴史を初心者にもわかるように解説 - さくマガ



twitter-textのPerl実装 Twitter::Text を公開した - 私が歌川です



3D計測用ボディースーツ「ZOZOSUIT 2」を発表 ZOZOSUIT 2・ZOZOMATの計測テクノロジーを活用した新サービス共創のパートナー企業を募集 - 株式会社ZOZO



さくらインターネット 全サービスにおける Internet Explorer サポート終了のお知らせ | さくらインターネット







◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)



【速報】

11月4日より『GUILTY GEAR Xrd REV 2』が

PS Plus 加入者限定コンテンツ「フリープレイ」に登場!

追加料金なしで遊べるこの機会に「ギルティギア」の世界をご堪能ください!



詳細はhttps://t.co/zxGJi8jtnK



This service is currently only available for Asia and Japan regions. pic.twitter.com/3uVQ3hm9eE