Appleによるプリンタードライバーの開発がひそかに幕を閉じていたと判明

・関連記事

どのフォントが一番インクを消費するのか、実際に手で描いて調べるとこうなる - GIGAZINE



インクは血よりも高い、プリンターのインクカートリッジがどれだけ高価なのかが一目で分かるグラフ - GIGAZINE



エプソンが格安の互換インクカートリッジを排除するダウングレードを行っていたことが判明 - GIGAZINE



「AMDのRadeon用ドライバー」はLinuxカーネル全体の1割を占めていることが判明 - GIGAZINE



Intelが古いマザーボードのBIOSやドライバーの提供を2019年11月22日で終了 - GIGAZINE



2万7000行ものコードをひとつのファイルに書いたLinuxカーネルパッチが送りつけられる - GIGAZINE

2020年10月23日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.