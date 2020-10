「ダイ・ハード」のジョン・マクレーン刑事が再び厄介事に巻き込まれるショートムービー「DIEHARD IS BACK」

・関連記事

「クリスマス映画といえばコレ!」と20世紀FOXが「ダイ・ハード」のクリスマス風映像を公開 - GIGAZINE



「ダイ・ハード」がクリスマス映画かどうかを登場要素から徹底検証 - GIGAZINE



「ダイ・ハード」シリーズをクレイアニメで再現したムービーや被害をまとめた図 - GIGAZINE



2020年10月20日 20時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.