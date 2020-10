2020年10月02日 12時30分 ハードウェア

MacでNetflixの4K画質を再生するにはセキュリティチップのT2が必須になる



Appleが2018年10月に発表した新型MacBook Airで初めて登場したのが、独自開発のセキュリティチップである「T2」です。2018年以前のMacにはT2チップが搭載されていないわけですが、その場合、2020年秋以降にMacで再生可能となるNetflixでの4K画質の映像はサポートされません。



Appleは2020年秋以降に、Mac向けの最新OSとしてmacOS Big Surをリリースする予定です。このmacOS Big Surにアップデートすると、ストリーミングサービスのNetflixで4K画質の映像を再生可能となります。ただし、Netflixで4K画質の映像を再生するには、MacがT2チップを搭載している必要があることが明らかになりました。



Netflixは「MacコンピュータでNetflixを利用する」というページで、Netflixで4K画質の映像を再生するための要件を記しています。この要件の中に「Apple T2 セキュリティチップを搭載した2018年以降のMac」という記述があるということで、話題になっています。



Macで4K画質の映像を再生するための要件は以下の通り。





つまり、記事作成時点でNetflixで4K画質の映像を再生できるMacは以下のみです。



・iMac(2020年)

・iMac Pro

・Mac Pro(2019年)

・Mac mini(2018年)

・MacBook Air(2018年以降)

・MacBook Pro(2018年以降)



なお、自身の持っているMacがT2チップを搭載しているか否かを確かめるための方法は以下の通り。「option」キーを押しながら、「Appleメニュー」→「システム情報」の順に選択。次にサイドバーから「コントローラ」または「iBridge」のいずれかを選択し、右側に「Apple T2 チップ」と表示されれば、そのT2チップを搭載しているということになります。





4Kモニターに接続したMacや5Kモニターを内蔵するiMacであっても、T2チップを搭載していない場合はNetflixで4K画質の映像を再生することはできません。4K画質のサポートにT2チップが必要な理由は不明で、海外メディアのThe Vergeがコメントを要請していますが、AppleおよびNetflixは応答していません。



The Vergeは「T2チップはコプロセッサーとして機能するため、搭載しているMacは4Kコンテンツをより適切に処理できるようになる可能性がある」と指摘。また、T2チップが初めて発表された2018年10月のイベントのスライドを見返すと、T2チップにはHEVCコーデックのサポートを含むビデオ処理能力が含まれていることがわかります。加えて、Appleは最新のiMacの製品ページ上で、T2チップのおかげでiMacが「HEVCビデオのトランスコードが一世代前のモデルと比べて最大2倍速くなった」と説明しており、これらが4Kサポートに影響しているものと思われます。