セキュリティ向上のためウェブサービスに加わった機能が「マルウェア開発を助長する」と指摘

ユーザーがテキストのコピーを共有できるウェブサービス、Pastebinにマルウェアなどの悪用防止のため、セキュリティ性を向上する2つの機能が追加されました。しかし、新たに追加された機能がマルウェア開発者にとって有利にはたらく可能性があるとして、一部の識者からは非難の声が上がっています。



Pastebin adds 'Burn After Read' and 'Password Protected Pastes' to the dismay of the infosec community | ZDNet

Pastebinに追加された新機能の1つ「Burn After Read」は内容を1回コピーすると期限切れになって使用できなくなるというもの。もう1つはパスワードで保護されたページを作成できる「Password Protected Pastes」という機能です。



We’re excited to announce 2 great new features for #Pastebin, we think you’ll enjoy using them! In the interest of #security, the first is: Burn After Read, and the second is: Password Protected Pastes. Head on over to https://t.co/K5LoklQIn8 to check them out ????️ pic.twitter.com/rQGs5PsMC9