肉厚のロースカツに甘辛トマト系クラムチャウダーを合わせたモスの新しい味「マンハッタンクラムチリ ロースカツ」試食レビュー

モスバーガーの定番「ロースカツバーガー」を、ニューヨークで人気のトマト系クラムチャウダー「 マンハッタンクラムチャウダー 」風にアレンジしたという「 マンハッタンクラムチリ ロースカツ 」が2020年9月17日(木)から登場しています。酸味のあるピリッと辛いマンハッタンクラムソースがフルーティーで甘みのあるカツソースによく合う、新感覚のハンバーガーとのことなので、同日から登場している生レモンが丸1個分入った「 まるごと!レモンのジンジャーエール with ふじりんごソース 」と一緒にテイクアウトして食べてみました。 おいしさ評価&リピート意向が最も高いロングセラー商品を斬新アレンジ!「マンハッタンクラムチリ ロースカツ」新登場 ~9 月 17 日(木)から全国のモスバーガーで期間限定発売~ (PDFファイル) https://www.mos.co.jp/company/pr_pdf/pr_200901_1.pdf 生のレモン“丸ごと 1 個”に、りんごのシャキシャキ食感をプラス!「まるごと!レモンのジンジャーエール with ふじりんごソース」新発売 (PDFファイル) https://www.mos.co.jp/company/pr_pdf/pr_200907_1.pdf ということで持ちかえってきました。

2020年09月17日 12時05分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

