PCのハッキングはマルウェアだけでなく「ハードウェア」経由でも行われる、その手法とは？

・関連記事

「中国のスパイチップによるサイバー攻撃疑惑」記事がなぜ間違いなのかをサーバー専門家が解説 - GIGAZINE



中国軍がSupermicro製マザーボードにスパイ・チップを製造段階で仕込んだという仰天報道がもたらしたものとは? - GIGAZINE



HDDのコントローラーをハッキングするとデータの傍受やHDD基板へのLinuxインストールが行える - GIGAZINE



「プリント基板に印刷した超薄型モーター」はどのようにして作られたのか? - GIGAZINE



ポートに挿すとPCを物理的に破壊してしまう驚異のUSBメモリ「USB Killer」 - GIGAZINE

2020年09月02日 09時09分00秒 in ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.