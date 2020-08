2020年8月28日のヘッドラインニュース

キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS、完全に神ゲーで対戦中一生笑ってた。テクモ版とはまた違ったスーパーサッカーが楽しめる。ありがとうバンダイナムコエンターテインメント。 #PS4share pic.twitter.com/rVWlEnjHem

2020年08月28日

