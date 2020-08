2020年8月27日のヘッドラインニュース

1985年に発売されたファミコンゲームを、35年の時を超えて映像化した「劇場版 忍者じゃじゃ丸くん」が2020年8月28日(金)から東京のシネ・リーブル池袋で、8月29日(土)からは大阪のシネ・ヌーヴォで公開されます。作品全編の3分の1以上がアクションシーンで構成されるということで、本格アクションが演じられるという俳優陣が集結しています。





なお、公式サイトはなく、情報は公式Twitterアカウントでの発信となっています。



劇場版 忍者じゃじゃ丸くんさん (@jajamaru_2013) / Twitter

https://twitter.com/jajamaru_2013



・作品情報

原作:「忍者じゃじゃ丸くん」

監督:柴田愛之助

アクション監督:新田匡章

プロデューサー:青木享、曽根剛

脚本:平谷悦郎

撮影:関将史

主題歌:MOOMIN「Break up 無礼講(Jah Jah Mix)」

製作:Guild 配給:トリプルアップ



出演:杉原勇武、川連廣明、倉持由香、コウメ大夫、島津健太郎、富田麻帆、遊木康剛、高橋良輔、辻本一樹、脇崎智史、新田匡章、清水一哉、亜紗美、虎牙光輝、坂口拓

©劇場版「忍者じゃじゃ丸くん」製作委員会 ©CITY CONNECTION CO.,LTD.



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



